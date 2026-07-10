Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Kez Baba Oluyor! İşte Bebeğin Cinsiyeti

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'un ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre 5 aylık hamile olduğu öne sürülen Başak Dizer'in bu kez bir kız bebek beklediği konuşulurken, çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Kez Baba Oluyor! İşte Bebeğin Cinsiyeti
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Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden müjdeli bir haber daha geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Başak Dizer Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyeti de belli oldu. Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

Öte yandan, ilk çocuğunu 45 yaşında dünyaya getiren Başak Dizer Tatlıtuğ'un, 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı da öne sürüldü. Çiftten söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sabah

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