Nebahat Çehre'den Yıllara Meydan Okuyan Mayolu Poz

Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta tatil yapan 82 yaşındaki oyuncu, plajda objektiflere yansıdı. Siyah mayosuyla görüntülenen Çehre'nin fit görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Nebahat Çehre'den Yıllara Meydan Okuyan Mayolu Poz
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Uzun yıllardır zarafeti ve bakımlı görüntüsüyle adından söz ettiren Nebahat Çehre, tatil için tercih ettiği Bodrum'da kameralara takıldı. Günün büyük bölümünü güneşlenerek geçiren usta oyuncu, sade tarzıyla dikkat çekti.

Plajda siyah mayosuyla görüntülenen Çehre'nin formunu koruması sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, usta oyuncunun yıllara meydan okuyan görünümüne övgü dolu yorumlarda bulundu.

Nebahat Çehre'den Yıllara Meydan Okuyan Mayolu Poz - Resim : 1

YENİ SEZONDA EKRANLARA DÖNÜYOR

Bir süredir gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Nebahat Çehre'nin yeni sezon için kararını verdiği öğrenildi. Usta oyuncu, yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Düğünümüz Var" dizisinin kadrosuna katıldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken yapımda Çehre'nin canlandıracağı karakter ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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