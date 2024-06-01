Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını: Komşularına gönderdiği mektup fayda etmedi...

Şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam 50. yaşına özel parti verdi. Organizasyon öncesi komşularına mektup göndererek oluşabilecek gürültüden dolayı özür dileyen Doğulu'nun partisi polis baskınına uğradı.

Şarkıları ve konserlerindeki eğlenceli halleriyle adından söz ettiren Kenan Doğulu, dün akşam evinde verdiği partiyle 50. yaşını kutladı. Doğulu'nun parti öncesi komşularına gönderdiği mektup alkış toplarken ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları da bir araya geldi.

Büyük bir parti organize eden Kenan Doğulu, oluşabilecek yüksek sesten dolayı komşularına mektup göndererek şunları söyledi: "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz."

Magazin Online'da yer alan habere göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinlerinin gece saat 00.00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı.

İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti.