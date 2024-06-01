Burak Sergen dördüncü kez dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, aradığı mutluluğu Gizem Şağban ile buldu. Çift dün Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

Burak Sergen dördüncü kez dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, beş ay önce ihanet iddiasıyla boşandığı Nihan Ünsal'dan sonra aradığı mutluluğu tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile buldu. Çift, Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile geçtiğimiz ocak ayında ihanet iddiasıyla boşanan Burak Sergen, kısa süre içinde hayatına yeni bir yön verdi. Sergen, gözlerden uzak yaşadığı aşkını tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile resmileştirdi.

Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğünde, çiftin nikah şahitliğini Burak Sergen'in rol arkadaşı Asuman Dabak, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve yayıncı kanalın CEO’su Cenk Soner üstlendi. Ünlü oyuncu, eşine duyduğu sevgiyi "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" sözleriyle ifade etti.

Burak Sergen dördüncü kez dünyaevine girdi - Resim : 1

ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

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