Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya yeni dava

Deniz Akkaya, geçen günlerde iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö'nün telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşadıklarını sosyal medyadan ifşa etmişti. Akkaya, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili ifşalarda da bulunmuştu.

Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö'nün kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini ileri sürmüş, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade ederek ailesi ve eski eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Deniz Akkaya’nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne süren Efe Önbilgin, önceki gün Aile Mahkemesi’ne başvurarak bir ay konuşmama kararı aldırmıştı.

Önbilgin, bu kararının ardından bu kez velayet hakkını kötüye kullandığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Deniz Akkaya, mesleği gereği yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir.''

‘’Deniz Akkaya, ‘burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgeme’ye’ diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz.”