'Ciciş Ceyda' uçakta olay çıkarınca gözaltına alındı
İstanbul'dan Antalya'ya uçakla yolculuk yapan 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Ersoy Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Ersoy, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyorlardı.
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya giden uçağa binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi.
Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı.
SERBEST BIRAKILDI
Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu.
Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy serbest bırakıldı.