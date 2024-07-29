Kanlı Yasaya Tepki Gösteren Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvanların katledilmesini eleştiren açıklamaları sonrası Tuğba Ekinci hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

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Müzisyen Tuğba Ekinci Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki konuşmasında Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden ve kamuoyunda hayvan katliamı yasası olarak nitelendirilen Hayvan Koruma Kanunu’nda değişiklikler öngören yasa değişikliğine tepki gösterdi.

Ekinci konuşmasında şunları söylemişti:

“Bu hayvanlarla ilgili olan konuların hiçbirine katılmıyoruz. Türk milleti Müslüman’dır bunu kabul edilemez. İğrenç bir konu. Kimin aklından çıktı bu bilmiyorum. Anlayamadım kimin yaptığını Ama Türk toplumu çok güzel yanıt verdi; katliam matliam yok bu kadar basit. Ne kadar ayıp. Bazı şeyler dilimin ucuna geliyor söyleyemiyorum. Bizi beğenmediler kıyafetlerimize kadar. Müslümanlığa yakışmaz dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber.”

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ekinci’nin sözleri kesilerek sosyal medyada paylaşılarak hedef gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Tuğba Ekin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Tuğba Ekinci isimli şarkıcının İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmaya ilişkin olduğu belirtilerek yayınlanan videoda adı geçen şahsın yaptığı konuşma içeriğinde sarf edilen söz ve beyanların TCK’nın 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan konuşmanın bütününün temin edilerek çözümünün yapılması hususunda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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