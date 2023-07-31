Kamerayı kapattığını sanıp küfür eden Kadir Ezildi'den açıklama geldi

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ünlenen, şimdilerde ise 'En Hamarat Benim' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyada diş macunu yaptıktan sonra kamerayı kapatmadığını fark etmedi.

Reklamın sonunda "Eşeğin s...ni alırsınız" dediği videoyu paylaşıp hemen silen Ezildi, daha sonra açıklama yaptı:

"Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim."