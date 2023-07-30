Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklar'a transfer

Yalı Çapkını dizisinde 'İbrahim' karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna Emniyet Amiri Ünal rolüyle katılacak.

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Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklar'a transfer

Arka Sokaklar dizisinin ekrana dönüş hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. D Media tarafından çekilecek yeni bölümleri heyecanla beklenen fenomen dizinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncu katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aktör Cansu Fırıncı 17 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna Emniyet Amiri Ünal rolüyle katılacak.

Cansu Fırıncı geçen sezon başında Yalı Çapkını dizisinde İbrahim rolüyle seyirci karşısına çıkmış ancak hikâye planlandığı gibi gitmeyince projeden kendi isteğiyle ayrılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere…."

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Yalı Çapkını Arka Sokaklar
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