Oyuncu Burak Deniz'e 7 yıl 2 ay hapis istemi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın meslektaşı Burak Deniz hakkında savcılığa yaptığı hakaret ve darp eylemi şikayetiyle ilgili karar açıklandı.

Oyuncu Burak Deniz'e 7 yıl 2 ay hapis istemi

Oyuncu Burak Deniz, bir dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde iddiaya göre kavga çıkarmıştı.

Şahinkaya, avukatının Adana Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde Burak Deniz tarafından hakarete maruz kaldığını belirtirken Şahinkaya’nın arkadaşı Necmi Deniz Akıncı da hem alenen hakaret, hem de darp eyleminden şikayetçi olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, savcılı tarafların ve görgü tanığı olan Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi.

Mahkeme, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak olan Burak Deniz hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise kovuşturma yeri olmadığına karar verdi.

Etiketler
Burak Deniz
En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar
Ajdar'ın 'sahne' ücreti pes dedirtti: 3 milyon 750 bin euro istedi Ajdar'ın 'sahne' ücreti pes dedirtti
Mekan sahibi görüntüleri sızdırdı, Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimi iptal edildi Mekan sahibi görüntüleri sızdırdı, Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimi iptal edildi
2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar 2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti