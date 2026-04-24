Kafalar Grubu Dağıldı mı? Fatih Yasin’den Dikkat Çeken Açıklama

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Kafalar grubunda belirsizlik sürüyor. Fatih Yasin, ekibin eski düzeninde devam etmeyeceğini açıkladı.

YouTube’un popüler içerik üreticilerinden Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin’den oluşan Kafalar grubunun son dönemde içerik üretimini yavaşlatması, sosyal medyada “dağıldılar mı?” sorularını beraberinde getirdi. Ekip üyelerinin bireysel projelere yönelmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

“ESKİSİ GİBİ DEVAM ETMEYECEK”

Gündemdeki söylentilere ilişkin ilk net açıklama Fatih Yasin’den geldi. Kendi YouTube kanalında konuşan Yasin, grubun mevcut yapısıyla yoluna devam etmesinin zor olduğunu ifade etti. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair net bir tablo olmadığını belirten Yasin, geleceğe ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü dile getirdi.

İLETİŞİM SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ekip içinde zamanla biriken sorunlara değinen Yasin, iletişim kurmanın giderek zorlaştığını söyledi. Geçmişte yaşanan problemler konuşuldukça yeni tartışmaların ortaya çıktığını ifade eden fenomen isim, bu durumun süreci daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

“KAFALAR BENİ VAR ETTİ”

Açıklamalarında duygusal ifadeler de kullanan Yasin, Kafalar grubunun hayatındaki önemine vurgu yaptı. Yıllardır bu yapının içinde olduğunu belirten Yasin, bugün geldiği noktada grubun büyük payı olduğunu söyledi.

