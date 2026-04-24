Bekarlığa Veda Etti: İbrahim Selim İle Ayşe Şeyma Keten Evleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile olan ilişkisini 2025 yılının Aralık ayında duyurmuş, kısa süre sonra yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Keten’in “evet” yanıtını vermesiyle birlikte çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Selim, o dönemde mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla takipçilerine duyurmuştu.

YAZ AYLARINDA NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Geçtiğimiz haftalarda düğün planlarına dair açıklamalarda bulunan Selim, nikâhın yaz aylarında gerçekleşeceğini ifade etmişti. Çiftin hazırlıkları devam ederken, düğün öncesi ilk kutlama da geldi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE EĞLENCE DORUKTAYDI

Ayşe Şeyma Keten, yakın arkadaşlarının organize ettiği bekarlığa veda partisinde unutulmaz bir gece yaşadı. Pembe tonlarda payetli elbisesi ve duvağıyla dikkat çeken Keten, gece boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Geceye ait renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Keten, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Eğlenceli anların yer aldığı görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi