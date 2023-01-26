Justin Bieber'a 'çingen' diyen Aleyna Tilki hakkında karar

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’a ‘çingen’ demesi soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Justin Bieber'a 'çingen' diyen Aleyna Tilki hakkında karar

Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını söylemişti.

Yılmaz U. adlı kişi, bu açıklamaların ardından Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla CİMER'e başvurmuş, şarkıcının da özür dilemesini istemişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Aleyna Tilki, "Ben 'çingen' kelimesini 'rahat, salaş' anlamında söyledim. Amacım ırkçılık değildi. Çingene vatandaşlara konser vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılık, ünlü şarkıcı hakkındaki soruşturmaya da son noktayı koydu. Şüpheli Tilki'nin üzerine atılı 'Halkın bir kesimini oluşturan din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediğine dair somut ve şüpheden uzak delil olmadığından takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

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