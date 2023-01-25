7 yıllık evlilik astroloji kavgasıyla bitti

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı anlaşmalı olarak boşandı. Çocuklarının velayeti ise anneye verildi. İşte Özer Hurmacı'nın ödeyeceği nafaka miktarı...

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7 yıllık evlilik astroloji kavgasıyla bitti

Bursaspor ile anlaşma sağlayan futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın 7 yıllık evliliği sona erdi. 

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davasında taraflar anlaşma sağladı. Futbolcu ve eşi anlaşmalı boşanırken çocuklarının velayetinin ortak velayet olmasına, Özer Hurmacı'nın çocukları için aylık 35 bin lira, eski eşine ise 20 bin lira nafaka ödemesine karar verildi. Ünlü futbolcu, ayrıca Mihriban Hurmacı'ya 250 bin lira maddi tazminat ödeyecek. 

Dün görülen davaya, Özer Hurmacı avukatı Esennur Ezgi ile Mihriban Hurmacı da avukatıyla katıldı. Mihriban Hanım, manevi tazminat ve ziynet eşyası talebinin olmadığını beyan etti. 

Duruşma çıkışı Özer Hurmacı, "Ortak velayet kararı verildi. Çocuklar annelerinde yaşayacak. Anlaştık, boşandık" dedi. Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, dava sürecinin yaklaşık 1.5 yıldır devam ettiğini belirterek, ''Zorlu bir süreçti. Dava çekişmeli devam ederken anlaşmalı olarak sonlandırdık. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Özer Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı da 30 milyonluk karşı boşanma davası açmıştı.

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