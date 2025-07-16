Jennifer Lopez'den İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Mesaj

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Pop müziğin efsane ismi Jennifer Lopez, 5 Ağustos 2025’te İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek konserde, Lopez’in unutulmaz hitleriyle dolu bir gece müzikseverleri bekliyor.

Konser öncesi hayranlarına bir videoyla seslenen Jennifer Lopez, “İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos’ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere!” diyerek heyecanını paylaştı. JLo’nun enerjik sahne performansı ve dans şovlarıyla dolu konseri, Türkiye’deki hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Konser biletleri satışa sunulurken, organizasyon yetkilileri yoğun ilgi nedeniyle erken rezervasyon önerisinde bulundu. Lopez’in İstanbul konseri, yaz aylarının en büyük müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.