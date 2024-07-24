Haykolar Karıştı, Cepkin Tepki Gösterdi

Gazeteci Hayko Bağdat'ın kardeşi Janet Kalustyan'ın ölüm haberi bazı internet sitelerinde Hayko Cepkin’in ölüm haberi şeklinde yapıldı. Bunun üzerine Hayko Cepkin, Bağdat’ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

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Haykolar Karıştı, Cepkin Tepki Gösterdi

Yazar Hayko Bağdat dün yaptığı X paylaşımı ile "Canım ablam Janet'i kaybettik. Koşulsuz iyilikti benim için. Huzur içinde uyusun" sözleri ile kardeşinin ölüm haberini duyurdu. Bu haberi birçok haber sitesi Türk Metal müziğinin önemli ismi Hayko Cepkin'in ablasının öldüğüne dair haber yaptı. Cepkin bu haberlerin ardından açıklama yaptı.

"ONU DA YANLIŞ 'HAYKO' DİYE VERMİŞ"

Haykoların karışması üzerine Hayko Cepkin, Hayko Bağdat'ın paylaşımını X hesabından alıntılayarak, haberin yalan olduğunu belirtti. Bu duruma tepki gösteren Cepkin’in paylaşımı şu şekilde:

"Doğru vefat haberi buradadır. Medyanın 40 yılın başı beni haber yapası gelmiş, onu da yanlış 'Hayko' diye vermiş. Gerekli düzeltmeler yapılsın lütfen uğraştırmayın beni”

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