Adı Ünlü Futbolcuyla Anılan Şeyma Subaşı'ndan 'Aşk' İtirafı

Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmuştu. 2018 yılında boşanan çift, 8 yıllık birlikteliklerine son vermişti.

Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde ise Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas şehrinde birbirlerine 'evet' demişti. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

"7 YIL ÖNCE BURADA EVLENMİŞTİM"

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski aşkını yad etti! 7 yıl önce Acun Ilıcalı'yla evlendiği ransa, St. Tropez'i ziyaret eden ve nikahının kıyıldığı yerde poz veren isim paylaşımına "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notunu düşmüştü.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sık gündem olan Subaşı, son olarak "tahmin edin ne oldu?" şeklindeki sorusuyla ipuçları vererek yeniden aşık olduğunu açıkladı.

"HİSSEDİYORUM"

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde. Hissediyorum.