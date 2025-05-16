Hande Erçel Güzelliğiyle Cannes'ı Salladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Fransa'da katıldığı Cannes Film Festivali'ndeki stilini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, stili çok konuşuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Hande Erçel Güzelliğiyle Cannes'ı Salladı

Bir süredir ekranlardan uzak kalıp iş birliği yaptığı markalarla olan çalışmalarıyla ve sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi de sinema dünyasının en prestijli etkinliğinde ortaya çıktı. Fransa'da her yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerden biri olan Hande Erçel yine gündeme oturdu.

Cannes Film Festivali'ne bu yıl birçok Hollywood yıldızı ve Avrupalı oyuncuların yanında Türk oyuncular da katılırken, bu isimler Hande Erçel, Damla Sönmez ve Birce Akalay oldu. Yıldız isim Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma" filminin kırmızı halısında poz veren Hande Erçel, stili ve güzelliğiyle nefes kesti.

Hande Erçel Güzelliğiyle Cannes'ı Salladı - Resim : 1

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Festivalde uzun, pembe bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, kombinini siyah bir ayakkabıyla tamamlarken elbisesindeki iddialı yırtmaç da dikkat çekti. Muhteşem görünümünü 31.8 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaşan Hande Erçel sosyal medyayı salladı. Takipçileri, güzel oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Hande Erçel Güzelliğiyle Cannes'ı Salladı - Resim : 2

Hande Erçel'in Instagram sayfasındaki son gönderisinin altındaki yorumlarda "Aşırı güzel olmuş", "Çok zarif bir kadın", "Gecenin en iyiydi" gibi ifadeler yorumlar yer aldı. Güzel oyuncunun iddialı Cannes pozları, X (eski adıyla Twitter) gibi diğer sosyal medya platformlarında da büyük ses getirdi. Hande Erçel'in adı, hayranlarının da desteğiyle gündem konuları arasına girdi.

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