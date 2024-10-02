Hande Doğandemir'den Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Yaren Leylek filminin galasına katıldı. Doğandemir’in güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, bu durumun ünlü oyuncunun geçirdiği kazadan kaynaklandığı öğrenildi.

HANDE DOĞANDEMİR’İN KABURGA KEMİĞİ KIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; kolunda doku zedelenmesi yaşayan ünlü oyuncu evinde ayağı kayıp yere düştü. Düşerken kolunu korumaya çalışan Doğandemir’in bu sırada kaburga kemiği kırıldı.

Kazanın ardından hastaneye koşan oyuncunun ilk tetkikleri yapıldı. Bu sırada filmin daha önceden ayarlanan röportajlarına katılamayan Doğandemir toplu gala röportajında ise yerini aldı. Başarılı oyuncu konuşurken zorlandı ve “Yaren Leylek’in gerçek hikâyesini anlattık. Şahane rol arkadaşlarım vardı. Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur” dedi.

Galada güçlükle ayakta duran Hande Doğandemir, geceyi erkenden terk etmek zorunda kaldı.