Yeni Dizisi İçin İmaj Yeniledi... Müjde Uzman'ı Görenler Tanıyamadı!

Kızılcık Şerbeti dizisinden 'Tükendim' diyerek ani bir kararla ayrılan ve kısa süre sonra 'Aşk Evlilik Boşanma' dizisiyle anlaşan Müjde Uzman, yeni projesi için tarzını değiştirdi.

Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer 'in yönettiği, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan’ın kaleme aldığı dizide 'Gaye' karakterine hayat verecek olan Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yeni halini takipçileriyle paylaştı. Uzman’ın kakül kestirdiği ve saç rengini koyulaştırdığı görüldü.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman paylaşıyor. Dizide ayrıca Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimler de yer alıyor.

AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA KONUSU

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak dizi yakında Now'da izleyicilerle buluşacak.