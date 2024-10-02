Uçağı Birbirine Katmıştı! Dilan Çıtak’a Büyük Şok

17 Eylül'de gerçekleşen THY'nin Bodrum-İstanbul uçuşunda, bir kabin memuru Dilan Çıtak Dörter'e kedisini kurallar gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini hatırlattı. Ancak iddialara göre, Dörter bu uyarı sonrası görevliyle tartıştı ve fiziksel şiddet uyguladı.

İstanbul Havalimanı'na inişten sonra pilot olayı rapor etti, ardından Dörter polis eşliğinde uçaktan indirildi. Kabin memuru, Dörter hakkında şikayetçi oldu fakat şarkıcı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Çıtak Dörter hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Bu olayların ardından Babası İbrahim Tatlıses ise bu konuda yorum yapmayacağını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu olayının ardından havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA