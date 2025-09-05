Sabancılar’ın Veliahtı İlk Kez Konuştu! Büyük Aşk Neden Bitti? Anne İtirafı Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetenin gözde ailelerinden biri olan Sabancılar’ın veliahtı olarak görülen Hakan Sabancı ile 3 yıldır devam eden ilişkisini yakın zamanda sona erdirmişti.

Hakan Sabancı ile gittiği mekan ve tatil yerlerinden sık sık paylaşım yapan Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram’dan tüm fotoğraflarını kaldırmış, ardından ayrılık önce iddia olarak gündem olmuş, sonrasında ise kesinleşmişti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı

2 İDDİA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Magazinin gözde çiftinin yaşadığı sürpriz ayrılık sonrasında sosyal medyada 2 iddia öne çıkmıştı.

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın gelin olarak Hande Erçel’i onaylamadığı, Hakan Sabancı’nın ünlü oyuncuyu aldattığı iddiaları günlerce konuşulmuştu.

Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Söz konusu iddialar sonrasında Arzu Sabancı’nın yaptığı "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" paylaşımı da tartışmalara tuz biber eklemişti.

HANDE’YE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Arzu Sabancı, çiftin ayrılık sebebi olarak kendisinin gösterilmesine tepki göstermiş, beklenen açıklamayı yapmıştı. Sabancı Hande Erçel’in zarif, akıllı bir genç kız olduğunu, yazıyı Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaştığını söyledi.

"ZARİF, AKILLI, GÜZEL…"

Paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız.

HAKAN SABANCI İLK KEZ KONUŞTU

Büyük aşk kaosunun kilit ismi Hakan Sabancı da sonunda sessizliğini bozdu. Gözlerin çevrildiği Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı’nın hedef gösterilmesine “Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı” diyerek tepki gösterdi.

İHANET İDDİASINI YALANLADI

İlişkilerini karşılıklı aldıkları karar ile noktaladıklarını belirten Hakan Sabancı, “Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok” diyerek ihanet iddialarını da yalanladı.

“Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık” diye vurgulayan Sabancı, “Son kez konuşuyorum” diyerek de yeni bir açıklama yapmayacağının sinyalini verdi.