Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu: Gözünü kırpmadan izliyor

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, Mertens'in evinde tanıştığı Faslı yıldıza aşık olduğu ve yakın çevresine "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dediği öne sürüldü.

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Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu: Gözünü kırpmadan izliyor

Galatasaray'da Torreira'nın ardından şimdi de bir başka isim aşk iddiaları ile gündemde.

Ünlü sanatçı Hadise'nin Galatasaray maçlarını izlemesinin sebebinin Sarı-Kırmızılılar'ın son haftalarda gerek performansı gerekse attığı gollerle büyük alkış alan Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ünlü şarkıcının yıldız isme aşık olduğu öne sürüldü.

MERTENS'İN EVİNDE TANIŞTILAR: BAMBAŞKAYIZ

Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakınlaştığı yakın çevrelerine: "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri ortaya çıktı.

AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu: Gözünü kırpmadan izliyor - Resim : 1

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