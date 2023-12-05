Mevlit okutmak isteyen Murat Övüç, duyduğu fiyat karşısında şoke oldu

Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç, mevlit okutmak istedi, aldığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Mevlit okutmak isteyen Murat Övüç, duyduğu fiyat karşısında şoke oldu

Sosyal medyada ürettiği içerik ve sahne şovlarıyla büyük bir takipçi kitlesi yakalayan Murat Övüç, son paylaşımıyla da yeni bir tartışmayı başlattı.

Övüç, mevlit okutturmak istediğini ancak talep edilen fiyatların fazlalığına ve işin artık ticarete dökülmüş olmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile yaşadığı tecrübeyi paylaşan Övüç şunları söyledi:

"Sazlı, sözlü, tefli olursa hocanın istediği para 25 bin TL, evet hocanın alacağı para 25 bin TL... Eğer organizasyonsuz olursa 5 bin TL istiyor. Allah sizin belanızı versin..."

Övüç'ün bu tepkisi sonrasında son dönemde özellikle düğün ve kına gecelerinde yoğunlaşan mevlit organizasyonları tartışma konusu oldu. Övüç'ün paylaşımına yorum yapan çok sayıda takipçisi benzer paraların kendilerinden de talep edildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.

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