Hacı Sabancı'nın babalık davasında yeni gelişme

Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında yeni gelişme

Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir törenle dünya evine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 2 Şubat 2021 tarihinde oğlu U.'yu dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

DAVAYA GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ

Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi. İstanbul 16. Aile Mahkemesi tarafından verilen karara göre, davacı vekilinin isteği doğrultusunda, yargılama dosyasına ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirildi.

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