Sette oyuncu tokatladığı iddia edilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı sessizliğini bozdu
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evrim Alasya hakkında, sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Geçmişte, bir sette oyuncuya tokat attığı iddia edilen Alasya, şiddet iddialarına yanıt verdi.
Evrim Alasya, katıldığı bir programda; "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım", "Nezaket kuralları kalmadı" ve "Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor" ifadeler kullanmıştı.
Takipçilerinden biri, Evrim Alasya'nın bu sözlerine X (Twitter) üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi:
"Diyen de 3 sene önce sette oyuncu tokatladı."
Evrim Alasya, bu tivite sessiz kalmayarak şu cevabı verdi:
"Kimi tokatlamışım? Hem sizden hem de tokatladığım kişiden bir cevap bekliyorum! Madem bol keseden dağıtılıyor…"
Takipçisi, Evrim Alasya'nın 2020 - 2021 arasında rol aldığı 'Akrep'ten söz ederek; "Asistan mıydı, yardımcı oyuncu muydu? Ben tam hatırlayamıyorum. 'Akrep' setinde... Siz anlatın zaten doğrusunu" dedi.
Evrim Alasya'nın cevabı; "Sen, benden daha hâkimsin. Sen anlat" oldu.
Tartışmanın devamında yaşanan diyalog ise şu şekilde:
- Bir asistan ya da bir yardımcı oyuncu biriyle aranızda şiddetli bir kavga olduğunu, bunun da fiziksel şiddete döndüğünü hatırlıyorum. O zaman duyduklarımıza göre, bunu kendi sayfamda yazmıştım. Şimdi adını vermeyeceğim kaç tane oyuncu araya girdi 'Evrim yapmaz' diye ama yaptığınız söylenmişti bana. Neydi o olay? Siz, bir anlatın. Aydınlatın bakalım, akıllarda soru işareti kalmasın.
Evrim Alasya: Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin. Duydum, yazayım! Bana ispatlarınla gel. Kime vurmuşum? Yoksa mahkemede görüşeceğiz!