Sette oyuncu tokatladığı iddia edilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı sessizliğini bozdu

Evrim Alasya, katıldığı bir programda; "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım", "Nezaket kuralları kalmadı" ve "Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor" ifadeler kullanmıştı.

Takipçilerinden biri, Evrim Alasya'nın bu sözlerine X (Twitter) üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi:

"Diyen de 3 sene önce sette oyuncu tokatladı."

Evrim Alasya, bu tivite sessiz kalmayarak şu cevabı verdi:

"Kimi tokatlamışım? Hem sizden hem de tokatladığım kişiden bir cevap bekliyorum! Madem bol keseden dağıtılıyor…"

Takipçisi, Evrim Alasya'nın 2020 - 2021 arasında rol aldığı 'Akrep'ten söz ederek; "Asistan mıydı, yardımcı oyuncu muydu? Ben tam hatırlayamıyorum. 'Akrep' setinde... Siz anlatın zaten doğrusunu" dedi.

Evrim Alasya'nın cevabı; "Sen, benden daha hâkimsin. Sen anlat" oldu.

Tartışmanın devamında yaşanan diyalog ise şu şekilde:

- Bir asistan ya da bir yardımcı oyuncu biriyle aranızda şiddetli bir kavga olduğunu, bunun da fiziksel şiddete döndüğünü hatırlıyorum. O zaman duyduklarımıza göre, bunu kendi sayfamda yazmıştım. Şimdi adını vermeyeceğim kaç tane oyuncu araya girdi 'Evrim yapmaz' diye ama yaptığınız söylenmişti bana. Neydi o olay? Siz, bir anlatın. Aydınlatın bakalım, akıllarda soru işareti kalmasın.

Evrim Alasya: Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin. Duydum, yazayım! Bana ispatlarınla gel. Kime vurmuşum? Yoksa mahkemede görüşeceğiz!