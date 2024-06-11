Hacı Sabancı'ya babalık davası şoku: İddialara karşı açıklama geldi

10 Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli düğünüyle Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı, magazin gündemindeki yerini korurken, üzerine atılan iddialarla da gündeme gelmeye başladı.

Ancak bu iddialara Sabancı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından avukatının yaptığı açıklamayı paylaşarak konuya ilişkin bir yanıt verdi.

Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve iftira olduğu belirtilirken, böyle tür iftiraların toplum içinde tanınmış aileler ve fertler için sıradan olduğu ifade edildi.

Hacı Sabancı'nın bu açıklamasıyla, iddialara karşı sert bir duruş sergilediği ve hukuki mücadele başlatacağı net bir şekilde ortaya çıktı.