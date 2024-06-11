Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

Görüşmeye Ayşe Ateş'in iki kız çocuğu da katıldı.

Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin dün yaptığı açıklamada "Yaklaşık 1,5 yıldır resmi ve gayri resmi yollardan görüşme talep ediyorum. Görüşmenin içeriği Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasıyla ilgili olacak. Yargılamanın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok büyük bir sessizlik vardı. Görüşmenin kabul edilmesini olumlu karşılıyorum. İnşallah çözüme doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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