Bahçeli'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasında bugün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, "Allah bana yeter" ifadelerinin yer aldığı yüzüklü fotoğraf paylaşımının ardından bir paylaşım daha geldi.

"BİZİM NAZARIMIZDA MAHSURLU OLAN TARAF..."

MHP resmi X hesabı aracılığıyla duyurulan açıklamada, Bahçeli imzasıyla şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf aslı astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır."

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