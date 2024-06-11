Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin MYK üyeleriyle bir araya geldi.

Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor.

Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

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