Mersin'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Mut ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hocalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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