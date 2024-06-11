Sağlık Bakanı Koca: Gönlüm ötanaziden taraf değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Koca, “Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötanazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil” dedi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Kaynak: AA