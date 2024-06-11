Sağlık Bakanı Koca: Gönlüm ötanaziden taraf değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulamaya karşı olduğunu ifade eden Koca, "İnsani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil" ifadelerini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Koca: Gönlüm ötanaziden taraf değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Koca, “Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötanazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil” dedi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

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Kaynak: AA

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