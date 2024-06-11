Reza Zarrab'ın eniştesinin şirketine ait çıkmıştı: Milyonluk yalı soygununda yeni gelişme!

İstanbul Sarıyer'deki geçen pazar günü Memduh Paşa Yalısı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi maskeli olarak gelen arkadaşlarıyla birlikte 150 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Yalıda bulunan paranın tutarı dikkat çekerken, 20. yy. başlarında II. Abdülhamid döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Mehmed Memduh Paşa tarafından yaptırılan yalının NAB Holding tarafından kullanıldığı öğrenildi.

YALININ SAHİBİ REZA ZARRAB'IN ENİŞTESİ

Ayrıca Gerçek Gündem'in ulaştığı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim Kurulu Başkanı İran asıllı Behram Eromi. Eromi, Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Milyonluk soygunun ardından olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, 7 şüpheliyi İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

ÇALINAN PARANIN BİR MİKTARI ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI

Öte yandan polisin çalınan bir miktar parayı da ele geçirdiği öne sürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem