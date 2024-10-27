Gülşen'in Acı Günü!

Ünlü sanatçı Gülşen, babasının kaybıyla sarsıldı. Ünlü ismin babası Aslan Bayraktar yaşamını yitirdi.

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Gülşen'in Acı Günü!

Ünlü sanatçı Gülşen Çolakoğlu ölüm haberiyle sarsıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde konser veren Gülşen, babası Aslan Bayraktar'ın vefat haberini aldı.

Gülşen'in Acı Günü! - Resim : 1

Gülşen aldığı kahreden haberin ardından apar topar İstanbul'a geri döndü.

Baba Aslan Bayraktar'ın Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bayraktar'ın cenazesinin 28 Ekim 2024 (Pazartesi) günü memleketi Ordu'nun Yemişli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: Habertürk

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