Gülçin Ergül 'Grubu Ben Bozmadım' Dedi, Gözyaşlarıyla Anlattı: Cemre Kemer'den Yanıt Geldi

Gülçin Ergül, yıllar sonra Hepsi grubundan ayrılış sürecini gözyaşları içinde anlattı. O dönemde yanlış anlaşıldığını ve 'grubu bozan kişi' olarak anıldığını söyledi. Grup üyelerinden Cemre Kemer ise Ergül'e yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Gülçin Ergül 'Grubu Ben Bozmadım' Dedi, Gözyaşlarıyla Anlattı: Cemre Kemer'den Yanıt Geldi

Eski “Hepsi” grubunun üyesi Gülçin Ergül, yıllar sonra gruptan ayrılma sürecini gözyaşları içinde anlattı. Ergül, o dönemde kendisi hakkında yanlış anlaşılmaların olduğunu ve sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hem dava süreci hem de grup arkadaşlarını koruma isteği nedeniyle açıklama yapmadığını belirten şarkıcı, ayrılığın ardından zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Gülçin Ergül 'Grubu Ben Bozmadım' Dedi, Gözyaşlarıyla Anlattı: Cemre Kemer'den Yanıt Geldi - Resim : 1

"GRUBU BEN BOZMADIM"

Ergül, ayrılık sürecinde kendisi hakkında birçok olumsuz söylem olduğunu ve bunun unutulmadığını ifade etti. "Grubu ben bozmuşum gibi algılanıyor ama huzur kalmadığında birisi ayrılır ve o kişi ben oldum. Bu yüzden suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluk değil, doğruyu söyleyen haklı olabilir" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Gülçin Ergül 'Grubu Ben Bozmadım' Dedi, Gözyaşlarıyla Anlattı: Cemre Kemer'den Yanıt Geldi - Resim : 2

CEMRE KEMER'DEN YANIT

Gülçin Ergül'ün açıklamalarına, eski grup arkadaşı Cemre Kemer'den yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Kemer, Instagram hesabından, yıllardır benzer durumlarla karşılaştığını ima eden bir mesaj yayınladı.

Kemer, paylaşımında, "Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Önyargılı, bilip bilmeden yazanlar, tanımadığım insanlar, yıllardır konuşmadığım kişiler... Konuşmazsan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla karşılaşıyorum. Yıllardır aynı döngü!" ifadelerini kullandı.

Gülçin Ergül 'Grubu Ben Bozmadım' Dedi, Gözyaşlarıyla Anlattı: Cemre Kemer'den Yanıt Geldi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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