Hepsi grubunda ‘konser’ polemiği! Gülçin Ergül kabul etmedi, Yasemin Yürük sert tepki gösterdi: Bu kadar egoyla....

2000'li yılların efsane grubu Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organize edileceği konuşuluyordu. Gülçin Ergül'ün konseri istememesi üzerine konuşan Yasemin Yürük, "Artık Hepsi üzerinden pr yapmasın. Bu kadar egoyla hiçbir şey olmaz. İyi ki dağılmışız" dedi.

Muhabironline’dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Yasemin Yürük’e Hepsi'nin 20. yıl konseri ve Gülçin Ergül soruldu. Gülçin Ergül’ün hala Hepsi üzerinden reklam yaptığını vurgulayan Yasemin Yürük, “Artık Hepsi üzerinden pr yapmasın, kendi kariyeriyle ilgilensin” dedi.

"FANLARIMIZA SAYGISIZLIK"

Ergül'ü eleştiren Yürük, "Bana göre fanlarımıza karşı saygısızlık oluyor. Ben o konseri 'taçlandırmak' olarak adlandırırdım. Evet bir konser yapmak çok emek istiyor, o konuda ona katılıyorum ama bu kadar yıldır sevgiyle her şekilde bizim yanımızda olan insanlara karşılık da bir ay iki ay konser çalışması yapılır, yanına da hiçbir şey kalırdı. Ben saygısızlık olarak algıladım. Bugüne kadar Cemre, Eren ve ben hiçbir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim; Gülçin ne zaman bir şarkısı çıksa ya da bir projeye girse Hepsi üzerinden bir pr projesi yapılıyor. Bu olay artık çirkinleşmeye başladı. Ben de single yaptım ama hiç Hepsi üzerinden pr yapmadım. Bu kişiye kalmış bir şey, tercih meselesi. Artık Hepsi üzerinden pr yapılmasın, herkes bireysel kariyeriyle ilgilensin" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ DAĞILMIŞIZ"

Yürük, "Hepsi yeniden bir araya gelir mi" sorusuna ise “Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Dağılmamızın bir sebebi varmış diyorum, iyi ki olmuş” yanıtını verdi.

"TEK KONSER İÇİN O KADAR MASRAF YAPILMAZ"

Konserin yapılmasını istemeyen Gülçin Ergül, "Hepsi'nin doğuşunun 20. yılı için tabii ki dile kolay bir konser istemek çok kolay. Ama pratikte böyle bir şey yapmak için aylarca sıkı bir çalışma gerekiyor böyle bir çalışmadan sonra tek konser yapmak çok saçma olur o kadar masraf bir konser için yapılmaz. Bu kadar emek çekerken bizim anlaşmamız bu kadar yoğun tempo arasında gerçekten imkansız gibi bir şey. Tabii ki kimseyi kırmak istemem ama realist olmak zorundayım" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem