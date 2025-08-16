Ezhel Paylaşımla Duyurdu, Tamamen Bıraktı

'Türklüğümden utanıyorum' paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Ezhel, son paylaşımıyla sosyal medyaya veda etti.

Ünlü rapçi Ezhel, yaptığı ‘Türklüğümden utanıyorum’ paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Ezhel sosyal medya hesaplarını tamamen kapatacağını duyurdu.

Hakkındaki davalar nedeniyle bir süredir Almanya’da yaşayan ve asıl adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, sosyal medyadan yaptığı ‘Türklüğümden utanıyorum’ paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Ezhel sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak, yanlış anlaşıldığını savunarak, "Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan hadi bye” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ezhel Rap Sosyal Medya
