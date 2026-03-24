Erol Köse'nin Ölümü Sonrası Eski Defterler Açıldı! Ünlülerden Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Hakkımı Helal Etmiyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, yıllar önce Seda Sayan ile yaşadığı tartışma ve sonrasında yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi. Sayan yaptığı açıklamada 15 yıl önce magazin kulislerinin uzun süre meşgul eden kavga sonrası Köse'ye çok beddua ettiğini ama affettiğini söyledi.

SEDA SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Seda Sayan, "2. Sayfa" programına yaptığı açıklamada, geçmişte yaşadıkları polemiğe değinerek, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.

Erol Köse ile Seda Sayan arasında yıllar önce büyük bir tartışma yaşanmıştı. Köse'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve Sayan hakkında paylaştığı iddialar nedeniyle iki isim karşı karşıya gelmişti. İkilinin bir mekanda karşılaşmasıyla gerilim yeniden yükselmiş, Seda Sayan sinirlerine hakim olamayarak Köse'ye tepki göstermişti.

Sayan'ın, Köse'nin omzuna çantasıyla vurduğu ve yüzüne tükürdüğü, "Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?" diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Olay, araya girenlerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırılmıştı. Erol Köse, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Seda Sayan'dan özür dilemişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Seda Sayan da "Dal rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere" diyerek Erol Köse'yi affettiğini açıklamıştı.

CENK EREN: 'BENİ HER YERDE YASAKLADILAR'

Bu sözlerin ardından Cenk Eren sinirlendi ve eski defterleri açtı. Eren, hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım’a yönelik geçmişte yaşadıklarını anlatan sert bir paylaşım yaptı.Cenk Eren o dönem yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Seninle olan arkadaşlığımızı, sen boşandıktan sonra bitirmediğim için, o meşhur dörtlü defalarca ‘Bana konuşmayacaksın, ona selam vermeyeceksin’ dedi. Beni iki sene her yerde yasakladılar, sahnelerimi engellediler. Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler oldu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümü istemeye gittiğimde, 3 saat bekletip odasına aldı; odaya aldığında da yarım saat ayakta bekletti.

‘Ne albümü vermek sana? Sen daha da cezalandırılacaksın’ dedi. Yıllar sonra bana, ‘Sana bayağı kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dedi. Ben de ‘Ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ dedim. Tek suçum, seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet, en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes ‘90’lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar, güzel günlerdi’ der. Bazıları için o kadar torpilliydi ki, onlar için güzeldi. Bizler içinse korku dolu yıllardı; ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum, helalleştiğimiz için sadece seninle dertleşmek istedim. Küs olsak da, ki hâlâ nedenini bilmiyorum, sana anlatmak istedim.”

ROBER HATEMO: 'ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN'

Rober Hatemo, "Allah günahlarını affetsin. Birçok insanın canını yaktı. 2004 yıllarında Alaçatı'da değeri bugün en az 100 milyon TL olabilecek arazim gitti. Erol Köse yüzünden bana yar olmadı" ifadelerine yer verdi.

YEŞİM SALKIM: 'HER ŞEYİMİ ALDI'

Uzun bir video yayınlayan Yeşim Salkım, “ölünün arkasından konuşulmaz” mesajı verdiği sert bir çıkışta bulundu. Geçmişte yaşananlara yeniden dönmek istemediğini vurgulayan Salkım, paylaşımına şu notu düştü:“Duymayın, dinleyin! Evet, çok canım yandı ve çevremde menajerlik yapan ve sanatçı dostlarımın da yandı. Çünkü o dönem gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Herkes bir şeyler konuşuyor ama ben çok uzun zaman önce susmayı seçtim. Orada hesaplaşacağız hepimiz! Hepimiz diyorum, bilmem anlatabildim mi? Şimdi iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve dengemi yeni kurdum, bozmayın! Beni sizlerden ayıran da bu işte; çocuklarım ve ailemle ahlaklı bir hayat anlayışım! Değiştiremeyeceksiniz! Bu sefer izin vermem! Yıllar önceki o saf, iyi niyetli kız yok karşınızda! Her şeyi tek başıma yendim ve ayakta kaldım! Herkese ve her şeye rağmen; mobbingleriniz, yalan haberleriniz, eksik bilgileriniz, arkamdan vurmalarınız… Dediğim gibi, benim dengemi bozmayın! Allah yolunuzu açık etsin, Allah’a emanet olun! Ben filmin sonuna bakarım.”

İREM DERİCİ: 'İLBER ORTAYLI'YI GERİ ALABİLSEK'

İrem Derici de sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir ifadeye yer verdi. Derici, "Kimilerinin ölümüne milyonlar ağlar, kimilerinin ölümleri ise yaprak kımıldatmaz. Bari İlber Ortaylı'yı geri alabilsek" şeklinde paylaşım yaptı.

ATİLLA TAŞ: 'ATEŞİN BOL OLSUN'

"Ardımdan bir ton iftira attın!

Milyonlarca liramı çaldın!

Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın!

İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan’a p****** yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!”

NEZ: 'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Şarkıcı Nez de yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, "Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum." paylaşımı yaptı.

SİNEM UMAŞ: 'BENİM GENÇLİK YILLARIMDA HAYATIMI MAHVETTİN'

Gelinim Olur Musun yarışması ile adını duyuran Sinem Umaş da gençlik yıllarında kariyerinin olumsuz etkilendiğini belirterek Köse'ye tepki gösterdi. Umaş şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol köse!!!!

Kimse ölünün arkasından konuşmasın yok senden bir şey olmazmış zaten falanlar demesin canımı yakamazsınız. Benim en popüler olduğum zamanda sözleşme imzalatıp 5 sene hiç bir şey yapmadan bekletti kimseyle anlaşamadım iş yapamadım sonra ne popülerlik kaldı ne bir şey!!! Yok sesin kötüymüş bilmem neymiş gidin YouTube sinem Umaş yazın bakalım bir sürü videom var kimin sesi kötüymüş zaten ben yarışmaya katıldığımda solistlik yapıyordum siz ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz ya?

Katıldığım yarışmayı ezikleyenler oturduğu yerden hiç bir baltaya sap olmayan insanlar kesin sesinizi!! Hiç biriniz karı koca aramadan evlendiniz çünkü!! Kime hakkımı helal edip etmeyeceğimi size sormayacağım!!! "

Kaynak: Haber Merkezi