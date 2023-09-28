Engin-Dilan Polat çiftinin parasının kaynağı ne?

Saçlarına dolarlar takan, türk kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla profesyonel çekimler yapan sosyal medyada lüks yaşantıları ile gündemden düşmeyen Engin-Dilan Polat çiftinin mal varlığı ve para kaynakları çokça konuşuluyor.

PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde mal varlığı ile ilgili açıklama yapmıştı. Polat, "Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet" diye konuşmuştu.

Armağan Çağlayan’ın programında da bu konuyla ilgili konuşan Polat, ‘‘Yadırgaladıkları hayatı ben küçüklükten beri yaşıyordum. Babamın petrol ofisi vardı, sonradan görme değilim. Anne tarafı da Türkiye'nin zengin iş adamlarından insanlar var. Benim annem rahmetli olmadan önce evde 3 kadın çalışıyordu. Bir gecede babam annemi öldürdü ve her şey değişti" demişti.

Dilan Polat nasıl zenginleştiğini de "İnsanlar paranın kazanılabilecek olduğuna inanamıyor ben de buna inanamıyorum. İnsanlar çalışarak kazanabiliyor. Ben çok varlıklı bir aileden gelip zengin bir insanla evlenmedim, çok küçüktük. Eşime dayım çok güzel iş imkanı tanıdı, büyük projeleri eşime sundu. Böyle böyle para kazandık biriktirdik. Doğum fotoğrafçılığından çok paralar kazandık, sektörü bıraktım. Güzellik merkezi açtım, çok inandım ama... Biz hep zeki güzel adımlar attık, içindeki cihazları kendimiz ürettik, sattık" sözleriyle anlatmıştı.

Sosyal medyada da gazeteci Seher Sultan, Polat aileinin şirketlerine dair halka açık bilgiler üzerinden yaptığı araştırmaları paylaştı. Sultan’ın Twitter’da tweet dizisi olarak paylaştığı veriler şöyle:



‘‘Muhammed Yakut’un iddialarıyla gündeme Dilan Polat’ın şirketlerini inceledim. Sizleri yormadan en yalın haliyle anlatmaya çalışayım. Kişileri tanımam. Dikkatimi çeken kısımları sizinle paylaşmak isterim. İlk şirket kuruluşu 2017’de Sinem Sıla Doğu adına açılmış.



Dilan Polat, kendi adını taşıyan şirketin yönetimine 2018 yılında katılmış. Şirket 2021’de Anonim şirkete çevrilmiş, Engin Polat Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirket siciline ilk giriş yaptığı tarih.



Yıl 2022’de bu kez Engin Polat, YK Başkanlığı görevini Alper Kürşat Polat’a bırakıyor. Tüm bu kısa sürede bunca değişikliği özetlemem gerekirse Engin Polat’ın borcu olmalı ki şirket 2017’den 2021’e kadar hiç kendisiyle ilişkilendirilmemiş.



Bunca şirket yönetimindeki elden ele gezen hal ve Engin Polat’ın son 1 senedir şirketin başına kardeşini geçirmesi de ileride kendinden doğacak zararların bu şirkete yansımaması için olduğu anlaşılıyor. Şirketler kendi üstünde değil çoğunlukla.



Google’da Engin Polat, kendisini Dipomed’in kurucu üyesi ve sahibi olarak tanıtıyor. Ancak şirket kuruluşundan beri babası Sezgin Polat üzerine açık. Şirket Temmuz 2023’de AŞ statüsüne geçirilmiş.



Dilan Polat, şirketler grubu olarak lanse edilen 5 şirket var. Bunlardan üçüncüsü ise Rise and Shine Kozmetik. Şirket Ankara ikametli Nilgün Yılmaz adına açık ve 10 ay önce kurulmuş yeni bir şirket. Üstelik kozmetik ruhsatı için olmalı başkası adına kayıtlı.

Gelelim en can alıcı kısma Dilan Diamond olarak lanse edilen şirket Dilan Mücevherat adına kayıtlı. Engin Polat yine yok. Kardeşi Alper Kürşat Polat ve iki ortağı daha bulunuyor. Tacettin Kaleli, Ali Güray Kapusuzoğlu. Şirket çok yeni. 2022’de kurulmuş.

Dilan Mücevherat, önce Ataşehir’de açılmış sonra merkezini Fatih’e taşımış ve aynı Ataşehir adresini bu kez şube olarak sicile bildirmiş. Şirketler çok yeni tarihli ve hepsi Ataşehir adresinde açık.

Bu şirket yapıları ile yeni palazlanmaya çalışan bir halleri olduğu açıktır. Engin Polat, şirketlerin bilfiil sahibi değil ancak şirketlerin sahibi benim demesi de belgelerle örtüşmüyor.



Dilan Polat adıyla Almanya’da iki şirket var. Bu şirketlerin franchise olduğunu düşünüyorum zira kendileri şirket yönetiminde dahi değiller.

Kaynak: Gerçek Gündem