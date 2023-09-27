Çağatay Ulusoy'un yeni imajı herkesi hayran bıraktı! Değişim çok fazla

Yeni projeleri için sık sık imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, bu sefer de saçını ve sakalını uzatarak ilginç bir değişime imza attı. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Çağatay Ulusoy'un tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Magazin basınında yer alan haberlere göre; Son olarak aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu bu sefer de saç ve sakalını uzattı.

KIVIRCIK SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ



Yoğun bir iş temposu bulunan ve son olarak Terzi dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, setten sete koşarken rolleri için de imaj değiştiriyor.

ÇOK DAHA İYİ OLMUŞ

20 gün önce kilolarından dolayı gündeme gelen Çağatay Ulusoy, kirli sakalı ve kıvırcıklaşan uzun saçlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun son imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Ulusoy'un tarzını çok beğenirken bir kısım ise uzun saçı yakıştıramadı.

TERZİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Öte yandan sadece Türkiye’de değil yurt dışında da izlenme rekorları kıran Terzi dizisinin yeni bölümleri de yakında seyirciyle buluşacak.

TARİH NE ZAMAN?

İddialara göre Terzi dizisinin yeni bölümleri 2024 nisan ayında vizyonda olacak. Henüz yeni duyuru yapılmamış olsa da dizinin hayranları yeni sezonu merakla bekliyorlar.

Derleme: Gercekgundem.com