Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla görüntülendi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda Cansu Tosun'un babasıyla görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla görüntülendi!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda Cansu Tosun'un babasıyla görüntülendi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı.

Ümran Seyhan, geçtiğimiz gün SNOB Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla görüntülendi! - Resim : 1

'Badessnews' isimli hesap, Seyhan'ın görüntülendiği kişinin Cansu Tosun'un babası olduğunu öne sürdü.

Yazlık sitelerinde kapı komşusu olduklarını ve söz konusu kişinin de evli olduğunu söyleyen Badessnews, "İlişkileri olduğu ortaya çıktı ve adam evli. Alın size günün magazin haberi" dedi.

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