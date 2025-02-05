Ebru Gündeş'in 14 Şubat Sevgililer Günü Konser Bilet Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim konserinde sahne alan Ebru Gündeş, aldığı iddia edilen ücretle gündem olmuştu. Tepkiler sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş, kalem kalem konser harcamalarını açıklamıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Ebru Gündeş'in konser için aldığı iddia edilen ücret yine sosyal medyada gündem oldu. Mandarin Oriental Otel de sahne alacak olan Gündeş'i izlemek ve dinlemek isteyenlerin 100 bin TL ödemesi gerektiği öne sürüldü.

Bilet fiyatlarında arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL gibi seçenekler bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi