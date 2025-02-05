Ünlü Tiyatrocu Nedim Serkan Durak 55 Yaşında Hayatını Kaybetti

Arjantin'de yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 55 yaşındaki oyuncu Nedim Serkan Durak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun ölüm haberini Nazım Hikmet Kültür Merkezi, sosyal medya hesabından duyurdu.

'KAYBETTİK'

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Nedim Serkan Durak'ı kaybettik. Nâzım dostu, NHKM eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalnız ve çaresiz hissettirerek insanları hayatından vazgeçecek noktaya getiren bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

Serkan’ın ölüm sebebine ilişkin ise ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

NEDİM SERKAN DURAK'I KAYBETTİK



Nâzım dostu, NHKM eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalnız ve çaresiz hissettirerek insanları hayatından vazgeçecek noktaya getiren bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.. pic.twitter.com/Wo5b2iJKGT — NHKM İstanbul (@NHKMistanbul) February 4, 2025

NEDİM SERKAN DURAK KİMDİR?

1985 yılında lisede tiyatroyla tanışan Nedim Serkan Durak, amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı.

Kartal Sanat Tiyatrosu, Evrensel Kültür Merkezi, İstanbul Özgür Üniversite, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Akademisi Tiyatro Bölümü, EMO İstanbul, KarmaDrama gibi mekanlarda hem eğitim veren hem de sahne alan Nedim Serkan Durak, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi