Deniz Uğur’dan Kötü Haber! Apar Topar Ameliyata Alındı

Daha önce meme kanserini yenen ünlü oyuncu Deniz Uğur, vücudunda bir süredir var olan ve düzenli olarak takip edilen kistin artık masum olmadığını duyurmuştu. Uğur, bu sabah ameliyat masasına yattığını açıkladı. Ünlü oyuncu operasyon sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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Deniz Uğur’dan Kötü Haber! Apar Topar Ameliyata Alındı

Adını Feriha Koydum, Sahte Prenses, Zalim İstanbul, Bir Deli Sevda ve Yağmur Zamanı gibi birçok başarılı projede yer alan ve geçtiğimiz dönemlerde meme kanserini yenen ünlü oyuncu Deniz Uğur, Instagram hesabından takipçilerine kötü haberi duyurdu.

Uğur, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1,5 yıl içinde hızla büyüdüğünü ve artık masum olmadığını belirterek açık ameliyat olacağını duyurdu.

Deniz Uğur’dan Kötü Haber! Apar Topar Ameliyata Alındı - Resim : 1

AMELİYAT MASASINA YATTI

Uğur, bu sabah ameliyata alınırken Hastane odasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumu hakkında konuşan Uğur, “Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde, iyi huylu görünüyor” dedi.

Deniz Uğur’dan Kötü Haber! Apar Topar Ameliyata Alındı - Resim : 2

‘KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM’

Uğur, sözlerinin devamında ise “Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağ olsunlar bana çok büyük moral verdi. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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