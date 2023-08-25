Demet Akalın'ın içinde olduğu tekne battı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Didim konseri için tekneyle yola çıktı ve talisiz bir kaza geçirdi. Yalıkavak Marina’nın ışıklandırmasına sitem eden sanatçı ‘’Çok kötü bir tekne kazası yaptık, iskeleye girdi. Tekne battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın'ın içinde olduğu tekne battı!

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve sürekli paylaşımlarında yazım hataları yapan Demet Akalın, önceki gün Didim konseri için tekneyle yola çıktı.

"ÇOK KÖTÜ BİR TEKNE KAZASI YAPTIK"

Yalıkavak Marina’nın ışıklandırmasına sitem eden sanatçı ‘’Çok kötü bir tekne kazası yaptık, iskeleye girdi. Tekne battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

YÜZÜ YARALANDI

Alnında ve yanağında morluk olan Akalın yaşadığı korkunç olayı sosyal medya hesabından anlattı.

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