Cenk Eren üzüntüden hastanelik oldu: "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin"

Cenk Eren üzüntüye bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre; ünlü şarkıcı Cenk Eren, Çanakkale'de çıkan yangından etkilenen hayvan dostlarına üzüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Cenk Eren, hastanede tedavi görmeye başladı ve bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü şarkıcı, hasta yatağında çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil."

Hayvanseverliği ile bilinen Eren'e, birçok geçmiş olsun mesajı geldi.