Dilan Polat, arkadaşmış gibi fotoğraf vermek isteyen fenomenin kaç para teklif ettiğini açıkladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ismini vermediği bir influencer'ın kendisine yönelttiği teklifi açıklayarak tepki gösterdi.

"Hiç ismi lazım değil bana bir teklif geliyor ben zaten reklam tanıtma yapmıyorum. Sözde bir influencer evime gelecek tatlı, pasta ikram edeceğim. Bana 200 bin lira para ödeyecek benim arkadaşım gibi etiketleyeceğim. Bak kimsin benim evime gelebiliyorsun. Milyon ver evime giremezsin. İnsanlar artık çıldırdılar" diyen Polat, şöyle devam etti:

"Burası tam bir tiyatro salonu olmaya başladı. Daha önce de bunu yapıyorlarmış sen kimsin ya bana para vereceksin burada o kadar fazla oynanıyor ki... Siz kimsiniz ki paranızla benim evimde çay kahve. Benim evime dahil olmak bir şeref. Tedavi olmanız gerekiyor."