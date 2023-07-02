Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şoke etti. Akalın'ın çirkin bir ifade kullanarak takipçisine cevap vermesi tartışmalara neden oldu.

Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şoke etti. Hayranının "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" yorumuna "Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" ifadesini kullandı. Birçok kişi Akalın'ı ağır şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya hak verdi.

Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, sahne öncesi pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Takipçileriyle sık sık etkileşim halinde olan Akalın, paylaşımına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

AĞZINI BOZDU

Bir takipçisi Akalın'ın kulis pozuna "Abla yaşlanmışsın ya. Kusura bakma bunu söylemem lazımdı" yorumunu yaptı. Takipçisinin sözlerine sinirlenen Akalın ağzını fena bozdu. Akalın "Kusura bakmazsan ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" dedi. Akalın'ın cevabına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Akalın'ı eleştirenlerin yanı sıra hak verenler de vardı.

Demet Akalın'dan 'yaşlanmışsın' diyen takipçisine skandal cevap - Resim : 2

Savcıdan Kevin Spacey'e suçlama: Erkekleri avlayan cinsel bir zorba Savcıdan Kevin Spacey'e suçlama: Erkekleri avlayan cinsel bir zorba
Haldun Dormen'in torunu Alya Dormen, Nice sokaklarında yalın ayak dans etti Haldun Dormen'in torunu Nice sokaklarında yalın ayak dans etti
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın
ÇOK OKUNANLAR
Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı
Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı
İlişki yaşamadan önce on kez düşünmeniz gerek: En çapkın burçlar belli oldu En çapkın burçlar belli oldu
Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı
Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor