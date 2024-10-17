Demet Akalın Apar Topar Yola Çıktı! Hira'nın Başına Gelenleri Duyunca...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında bir kaza yaşadı. Ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.

Tatil için Paris’te olan Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul’a döndü.

Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt’e okul içine park yaptıracağını duyurdu.