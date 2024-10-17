Demet Akalın Apar Topar Yola Çıktı! Hira'nın Başına Gelenleri Duyunca...

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira'nın iki el bileği birden kırıldı. Paris'te olan Demet Akalın apar topar İstanbul'a geldi.

Demet Akalın Apar Topar Yola Çıktı! Hira'nın Başına Gelenleri Duyunca...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında bir kaza yaşadı. Ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.

Demet Akalın Apar Topar Yola Çıktı! Hira'nın Başına Gelenleri Duyunca... - Resim : 1

Tatil için Paris’te olan Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul’a döndü.

Demet Akalın Apar Topar Yola Çıktı! Hira'nın Başına Gelenleri Duyunca... - Resim : 2

Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt’e okul içine park yaptıracağını duyurdu.

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