Çöp Adam dizisi final yapıyor

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu başlayan Çöp Adam dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

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Çöp Adam dizisi final yapıyor

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, geçtiğimiz günlerde Star TV'de yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Ancak dizi reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamadığı için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açtı. Dizi bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaştı.

Eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde final yapacak.

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